Улан-Удэ, , 11:40 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал дело бывшего зампреда регионального парламента Баира Жамбалова, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Жители республики в ходе прямого эфире спросили его, почему политик всё ещё не предстал перед судом.

«Суд будет. С августа-месяца все действия закончились. Идёт ознакомление. То у него адвокаты COVID-19 заболели, то сам. Дело дойдет до суда. Суд в этом деле точку поставит. Даже не переживайте», — отметил он.

По его словам, следствие по делу завершено. В настоящее время идёт процессуальное ознакомление с материалами обвинения.

Напомним, трагедия произошла в январе 2020 года, когда Баир Жамбалов в компании знакомых на своём внедорожнике возвращался с подлёдной рыбалки. Возле села Батурино, по версии следствия, насмерть сбил 17-летнюю девушку. На тот момент политики возглавлял региональное отделение «Единой России» и был вице-спикером регионального парламента.

Впоследствии его за неподобающее поведение сняли с поста в правящей партии, а затем и в Заксобрании. Как сообщало ИА REGNUM, обвиняемый пытался обжаловать решение депутатов через суд, однако Верховный суд оставил жалобу без удовлетворения.

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