Петропавловск-Камчатский, , 11:30 — REGNUM На Камчатке завершилось расследование уголовного дела в отношении врача-гематолога ГБУЗ «Камчатская краевая детская больница». После утверждения обвинительного заключения дело направят на рассмотрение в суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Врача обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Выяснилось, что медработник не назначила пятилетнему ребёнку препарат. Мальчик находился на лечении с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз». Не получившему необходимое лекарство малолетнему пациенту стало хуже. Ребёнка направили в реанимацию, где он скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине восьмилетний школьник, которого ножом ранил одноклассник, выписан из больницы. Мать ребёнка рассказала Sakh.com, что её сын выписан и у него всё хорошо.