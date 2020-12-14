Шлиссельбург, Ленинградская область, , 12:04 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство 20-летнего молодого жителя города Шлиссельбург в Ленинградской области. Молодого человека, который несколько лет назад стал призёром международных соревнований в составе петербургской футбольной команды для детей с ментальными нарушениями, убили двое ранее судимых собутыльников.

Как сообщало ИА REGNUM, тело юноши было найдено 11 декабря в Шлиссельбурге в мусорном контейнере у дома 6 по улице Кирова. Труп со множественными колото-резаными ранениями шеи и грудной клетки был завернут в одеяло.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сотрудники уголовного розыска днем 13 декабря у дома 50 по улице Красный Тракт в Шлиссельбурге по подозрению в совершении убийства задержали 21-летнего местного жителя и 20-летнего жителя Москвы. Оба задержанных ранее судимы за имущественные преступления.

По данным следствия ночью 11 декабря на Пролетарской улице Шлиссельбурга во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, подозреваемые ножом и горлышком от бутылки нанесли смертельные ранения потерпевшему, после чего выбросили труп из окна квартиры, а затем отнесли и забросили в мусорный контейнер.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Ленобласти, двое подозреваемых, 1999 и 2000 г.р., допрашиваются по обстоятельствам совершённого преступления. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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