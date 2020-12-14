Уфа, , 11:23 — REGNUM 197 пожаров произошло на прошлой неделе в Башкирии. Об этом 14 декабря сообщил председатель госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, эти пожары унесли жизни 16 человек. При этом в 2020 году наибольший рост гибели на пожарах зафиксирован в Уфимском районе (плюс 10 погибших), в Туймазинском и Белебеевском районах (плюс шесть погибших).

Гумеров также отметил, что 12 декабря в Башкирии введена в эксплуатацию вторая ледовая переправа на реке Белая у села Староянзигитово Краснокамского района грузоподъёмностью до двух тонн.

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