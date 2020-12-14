Южно-Сахалинск, , 10:50 — REGNUM На Сахалине восьмилетний школьник, которого ножом ранил одноклассник, выписан из больницы.

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После ножевых ранений мальчик попал в реанимацию. Ему требовалась донорская кровь. Жители островного региона активно откликнулись на призыв о помощи и выстроились в очередь у станции переливания крови.

Мать ребёнка рассказала Sakh.com, что её сын выписан и у него всё хорошо.

«Спасибо всем, кто нас поддерживал, а донорам мы будем благодарны до конца жизни», — сказала женщина.

Подробности расследуемого уголовного дела не известны — свидетели дали подписку о неразглашении информации.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине восьмилетний школьник, который, находясь в гостях у одноклассника, изрезал его ножом, во всем признался. Как пишетSakh.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мальчик использовал кухонный нож, который был в квартире. Известно, что ребята знакомы с детского сада, но не были близкими друзьями. Родители пострадавшего ребёнка не знали, что в их квартире в гостях кто-то будет.