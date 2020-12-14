Абуджа, , 10:41 — REGNUM Военнослужащие армии Нигерии оцепили район, в котором находятся вооруженные винтовками лица, подозреваемые в похищении 54 школьников на северо-западе страны. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента Нигерии Мухаммаду Бухари.

Глава пресс-службы Гарба Шеху заявил, что в оцепленном районе находятся десять похищенных в Кацине детей. Местоположение остальных до сих пор неизвестно, и они числятся пропавшими без вести.

В правительстве нападавших опознали как членов одной из местных бандитских формирований. Шеху отметил, что нападавшие, вероятно, похитили детей с целью получения выкупа.

В правозащитной организации Amnesty International заявили, что за последние шесть месяцев на севере Нигерии от рук бандитов погибли 1100 человек. Однако общественность обвиняет правительство Нигерии в отсутствии адекватных мер против преступников. Корреспондент ВВС в Нигерии Майени Джонс заявил, что ситуация в области безопасности в стране вызывает серьезную обеспокоенность.

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