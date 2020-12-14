Стокгольм, , 10:46 — REGNUM Депутат парламента Швеции Сара Брайтхольц («Социал-демократы») во второй раз за прошедший год подозревается в вождении в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщила газета Expressen.

11 ноября в Кунгсбакке (лен Халланд) автомобиль, за рулем которого находилась Брайтхольц, столкнулся с автобусом, где находились четыре человека: трое пассажиров и водитель. В результате аварии никто из них не пострадал. Полицейские, занимающиеся расследованием произошедшего, сообщили местному изданию Kungsbacka-Posten, что виной аварии стало употребление депутатом наркотиков.

Как отмечают журналисты Expressen, еще совсем недавно, в 2019 году, парламентарий подготовила законопроект об ужесточении ответственности за дорожно-транспортные происшествия, совершенные водителями в состояния алкогольного или наркотического обвинения.