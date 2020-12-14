Ижевск, , 10:23 — REGNUM За выходные дни в полицию Удмуртии обратились 20 жителей республики, сообщив о краже средств с банковских карт дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

От действий мошенников пострадали жители Ижевска, Можги, Глазова, Воткинска, Сарапула, а также Завьяловского, Балезинского, Юкаменского и Шарканского районов в возрасте от 22 до 70 лет. Совокупная сумма ущерба составила 3,55 млн рублей.

Большинство случаев мошенничества совершено под видом так называемых «зеркальных кредитов», которые якобы являются защитой от встречных кредитов.

По ряду фактов возбуждены уголовные дела, по остальным — проводятся проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 8−9 декабря о краже средств дистанционным способом в полицию сообщили 11 жителей республики. Кроме «зеркальных кредитов» средства похищены в процессе покупки или продажи товаров и услуг в сети интернет. Ущерб составил 3,74 млн рублей.

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