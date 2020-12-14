Казань, , 10:44 — REGNUM Грузовик с продуктами питания пришлось тушить спасательным службам 14 декабря в Казани. Информация о возгорании поступила в 08:09 на пульт республиканского МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.

Ликвидировать открытое горение удалось в 08:25. Площадь пожара составила 30 кв. метров. Установлено, что загорелась фура с продовольствием, стоявшая на стоянке гипермаркета по улице Вахитова. Информации о пострадавших нет. Причину пожара предстоит установить.

ИА REGNUM напоминает, в селе Старое Тлякеево Актанышского района Татарии ночью 23 ноября произошел пожар в одном из частных домов. В результате возгорания пострадали четыре человека, в том числе 10-летняя девочка. Всех их с признаками отравления доставили в районную больницу.

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