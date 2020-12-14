Суоярви, Карелия, , 10:13 — REGNUM В Карелии сошла с рельсов колесная пара грузового вагона на резервном пути железнодорожной станции Суоярви. Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелия.

Сход колесной пары порожнего грузового вагона произошел в воскресенье, 13 декабря, в 20:00 мск на запасных путях станции Суоярви. В результате происшествия погибших и пострадавших нет.

14 декабря в 00:50 аварийная ситуация на станции Суоярви была ликвидирована, а также завершены аварийно-восстановительные работы.

В настоящий момент участок железнодорожного пути работает в штатном режиме.