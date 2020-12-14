Воронеж, , 09:53 — REGNUM Четырех собак расстреляли неизвестные на территории воронежского приюта для животных «Дора». Нападение произошло в ночь с 11 на 12 декабря.

Видео с окровавленными трупами животных владелец приюта Юрий Шамарин разместил на странице в «Вконтакте». Сам Шамарин не стал обращаться в полицию, однако в комментариях подписчица сообщила, что создала электронное обращение в отдел МВД. Другая подписчица сообщила, что случай убийства собак в приюте — не единственный, но администрация якобы отказалась от предложенной помощи в установке камер.

Приют для животных «Дора» является крупнейшим частным приютом в Воронеже (муниципальный пока так и не открылся), он существует на энтузиазме его основателя Юрия Шамарина и пожертвования воронежцев. При этом есть и противники этого приюта — прежде всего, жители прилегающих домов, которые жалуются на грязь, запах и постоянный лай.