Горно-Алтайск, , 09:48 — REGNUM Председатель Государственного собрания Республики Алтай Владимир Тюлентин скончался от острой сердечной недостаточности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Политик скоропостижно умер 13 декабря, на 67-м году жизни. В республике в связи с этим объявлен двухдневный траур 14 и 15 декабря.

Церемония прощания с Тюлентиным состоится 15 числа на родине покойного, в Доме культуры села Амур Усть-Коксинского района. Отмечается, что место похорон выбрано по просьбе родственников.

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