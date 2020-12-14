Майминский район, Алтай, , 09:38 — REGNUM В Майминском районе Республики Алтай перед судом предстанет молодой человек за наезд на малолетнего велосипедиста. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл вечером 9 июля 2020 года в селе Верх-Карагуж.

В тот день 23-летний обвиняемый ехал на мотоцикле, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея водительских прав.

«На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог, молодой человек не уступил дорогу и допустил наезд пятилетнего велосипедиста, приближающегося к нему справа», — отметили в ведомстве.

В результате ребёнок получил травмы, повлёкшие тяжкий вред здоровью. Против виновника ДТП было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ. Мужчина вину признал и раскаялся в произошедшем.

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