Кызыл, , 09:22 — REGNUM В Туве с начала декабря зарегистрировано семь новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики со ссылкой на данные комиссии по установлению причины смертности и обеспечения статистического учёта.

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Среди скончавшихся две женщины и пятеро мужчин. Из них двоим было от 50 до 59 лет, одному — от 60 до 69 лет. Остальные умерли в возрасте 70−79 лет.

«Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом — 3 человека, ожирением — 1, хроническим бронхитом — 1», — добавили в Минздраве.

Таким образом, за всё время пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 159 человек. Средний возраст скончавшихся составил 64,3 года. Коэффициент смертности от числа носителей коронавируса составил 1,23, что существенно меньше средних показателей по стране.

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