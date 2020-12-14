Ангарск, Иркутская область, , 09:20 — REGNUM Землетрясение с эпицентром в Бурятии, которое 10 декабря 2020 г. ощущалось также в соседней, Иркутской области, помогло совершиться маленькому чуду — в Ангарском музее часов начали работать сразу двое экспонатов, которые давно не могли завести. Подробности сообщает i38.ru со ссылкой на слова заведующей экспозиционным отделом Музея часов Натальи Сметнёвой.

О землетрясении в музее узнали после того, как сработала сигнализация. Когда стала понятна причина, то при обследовании помещений на стенах обнаружились небольшие трещины, сама экспозиция не пострадала. Более того, музее начали работать сразу двое часов, которые давно не могли завести.

Сначала сотрудники музея заметили, что пошли часы «Фонарь» с боем.

«Часовой мастер пытался их завести несколько лет, но что-то как-то они у нас капризничали. Часы эти очень интересные: они выполнены в корпусе 18 века, а часовой механизм вставлен 19 века. То есть их создавали в подражание часов, которые делали в Европе в 17−18 веках», — пояснила Наталья Сметнёва. Чуть позже сотрудники обнаружили, что пошли ещё и японские часы конца 19-начала 20 века. Они выполнены в форме пагоды, украшены камнями и перегородчатой эмалью.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 декабря 2020 года в 5:44 по местному времени в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение. Интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла. На территории Иркутской области ощущались подземные толчки силой 5−6 баллов. Эпицентр подземных толчков находился на Байкале. За последние три месяца 2020 года это второе сейсмическое событие.

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