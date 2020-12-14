Кировград, Свердловская область, , 09:19 — REGNUM В Кировграде (Свердловская область) многие дома лишились горячей воды и отопления из-за крупной коммунальной аварии. Об этом сообщают местные жители журналистам.

По словам горожан, они мёрзнут уже четвёртые сутки и теряют надежду на возвращение тепла. Температура в некоторых квартирах опустилась до плюс 10 градусов по Цельсию. Подобные происшествия происходят в городе не первый год.

В «Облкоммунэнерго» заявили порталу «Е1», что коммунальщики работают над ликвидацией последствий аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сухом Логе удалось вернуть отопление 2000 жителей после инцидента на теплосетях.

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