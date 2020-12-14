Новосибирск, , 09:12 — REGNUM В Новосибирской области за минувшие выходные дни произошло 46 пожаров, на которых два человека погибли, двое получили ожоги. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

«Общими усилиями оперативных подразделений удалось спасти восемь человек. Дознаватели МЧС России отмечают, что основной причиной пожаров стало неосторожное обращение с огнём», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время пожара в приюте для бездомных животных в Октябрьском районе Новосибирска погибли шесть собак, люди не пострадали.

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С начала года в регионе произошло более 10,5 тысячи пожаров, из них около 2,5 тысячи — в жилом секторе.