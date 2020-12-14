Мартыновский район, , 09:04 — REGNUM В Ростовской области младенец получил ожоги головы при пожаре в частном жилом доме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Несчастный случай произошёл 13 декабря в Мартыновском районе. О возгорании на улице Мира в посёлке Малая Горка стало известно примерно в 11:30 мск. Спустя полчаса пожар удалось потушить на площади 15 кв. метров.

В результате ЧП мальчик 2020 года рождения получил ожог лобной части головы первой степени. Специалисты выясняют причины пожара.

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