Кацина, Нигерия, , 09:08 — REGNUM Пятьдесят четыре ребёнка были похищены в результате вооружённого нападения на среднюю школу в Канкаре в Кацине, родном штате президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Вооружённые лица вторглись в государственную среднюю школу около 22:00 в пятницу, 11 декабря, когда президент Бухари прибыл в свой дом в штате для недельного отдыха.

Военные источники сообщили, что в школе-интернате на тот момент находилось 884 ученика, однако 54 из них пропали без вести после вторжения бандитов на мотоциклах.

Согласно сообщениям очевидцев, нападавшие также ворвались в служебные помещения школы и похитили пожилую женщину. Один из сотрудников службы безопасности, охранявших школьные ворота, получил телесные повреждения и был доставлен в общую больницу Канкары.

Оставшихся учеников призвали покинуть школу ночью.

Губернатор штата Амину Белло Масари, посетивший учебное учреждение в субботу, 12 декабря, распорядился немедленно закрыть все средние школы-интернаты в штате.

Масари встретился со школьными чиновниками, родителями, традиционными и религиозными лидерами, а также сотрудниками службы безопасности в этом районе. Губернатор попросил людей быть терпеливыми и проявлять сдержанность и понимание, заверив их, что правительство сделает всё необходимое для того, чтобы все пропавшие школьники были найдены. Он отметил, что военные, полиция и департамент государственной безопасности преследуют нападавших.