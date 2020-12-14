Новосибирск, , 09:03 — REGNUM Во время пожара в приюте для бездомных животных в Октябрьском районе Новосибирска погибли собаки, люди не пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Напомним, что возгорание произошло накануне, 13 декабря. Причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

«В результате пожара огнём повреждено строение на площади 68 кв.м. До прибытия подразделений пожарной охраны из строения работники приюта эвакуировали 133 собаки. Личный состав дежурного караула спас 30 собак. Люди не пострадали. По данным фонда защиты животных в результате пожара погибли шесть собак», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений деревянное сооружение горело открытым огнём. В течение 14 минут огонь был потушен. После этого специалисты пожарной охраны более часа продолжали разбор и проливку водой обгоревших деревянных конструкций. На реагирование привлекались семь человек и две единицы техники.