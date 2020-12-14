Улан-Удэ, , 08:57 — REGNUM Следователи в Бурятии организовали проверку информации об истязании 11-летней девочки отчимом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, 11 декабря она не вернулась из школы, в связи с чем были начаты поиски.

Однако на следующее утро пропавшая явилась к знакомой женщине, которая сообщила об этом родителям и правоохранителям. Выяснилось, что школьница не хотела возвращаться домой из-за проблем в семье. После уроков она пошла к дому одноклассницы и провела ночь в её подъезде.

«В ходе опроса девочка пояснила, что не захотела возвращаться домой, так как отчим систематически избивает её за различные мелкие провинности, а также постоянно принуждает к труду по дому», — отметили в ведомстве.

В следствии в настоящее время опрашивают родственников, соседей и знакомых. При этом телесных повреждений на теле ребёнка не обнаружено. Тем не менее, до конца проверки её поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

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