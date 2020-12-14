Джакарта, , 08:34 — REGNUM В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии заявили, что с января по декабрь 2020 года в стране произошло 2676 стихийных бедствий, сообщает CNN Indonesia.

В агентстве предупредили, что в настоящее время на территории Индонезии продолжают извергать лаву четыре вулкана. Это условие обязывает все стороны, особенно общину, быть готовыми в случае нежелательной катастрофы. Речь идёт о вулканах Мерапи, Семеру, Синабунг и Левотолок.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 5,4 потрясло город Бантул в Индонезии.

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