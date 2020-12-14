Уфа, , 08:31 — REGNUM Жительница Башкирии насмерть замерзла, застряв в заборе. Об этом 14 декабря сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, трагедия произошла в Чишминском районе в деревне Дёма. Женщина намеревалась перелезть через забор, но повисла вниз головой и погибла. В таком положении её обнаружили утром местные жители.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку. По предварительным сведениям, признаков криминального характера смерти обнаружено не было.

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