Атырау, Казахстан, , 08:22 — REGNUM Пять человека пострадали в результате пожара в багажном вагоне пассажирского поезда Мангышлак — Актюбинск в Казахстане. Об этом 14 декабря заявил представитель МЧС Талгат Уали.

Сообщение о возгорании поступило 14 декабря в 4:30 (2:30 мск). Вагон вспыхнул, когда поезд находился в Бейнеуском районе Мангистауской области. На место происшествия прибыли 30 спасателей и семь единиц техники.

Ожоги получили пять человек, в том числе один ребенок. Все они находились в багажном вагоне. Пострадавшие пассажиры доставлены в центральную районную больницу Бейнеу.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газового баллона в багажном вагоне. Пожарные ликвидировали возгорание в 7:19 (5:19 мск).