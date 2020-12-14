Горно-Алтайск, , 08:21 — REGNUM В Республике Алтай 14 и 15 декабря объявлены днями траура в связи со смертью председателя Государственного собрания Владимира Тюлентина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, глава республики Олег Хорохордин подписал соответствующий указ.

В дни траура на всей территории региона будут приспущены флаги Горного Алтая. Кроме того, всем организациям рекомендовано отменить в эти дни развлекательные телепередачи и мероприятия.

Напомним, о скоропостижной смерти спикера стало известно 13 декабря. При этом, 11 числа он провёл заседание сессии республиканского парламента.

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