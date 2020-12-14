Самара, , 08:14 — REGNUM Девять туристов эвакуировали из штолен в Самарской области из-за задымления. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба региональной поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 13 декабря спасатели получили сообщение о пожаре в Сокских штольнях. Было установлено, что из штольни, где находились не менее пяти человек, идет густой дым. При этом концентрация угарных газов превышала норму в 23 раза. Также было установлено, что туристы находились в галерее лагеря «Альтернатива».

Туда и отправились спасатели, но первый заход не дал результатов, поскольку в баллонах закончился воздух. Второй заход осуществляли три спасателя поисково-спасательной службы и пять человек горно-спасательного отряда. Они взяли с собой шесть комплектов дыхательных аппаратов.

Сообщается, что в результате спасатели обнаружили девять туристов, которые уже легли спать. Все туристы были постепенно выведены на поверхность. Поисково-спасательные работы были окончены.

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