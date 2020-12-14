Шанхай, Китай, , 08:06 — REGNUM Один человек погиб, еще пятеро пропали без вести в результате столкновения двух грузовых судов на реке Янцзы в Шанхае, сообщает 14 декабря агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 23:35 по местному времени 13 декабря, когда грузовое судно столкнулось с другим грузовым судно, приведя к затоплению второго. На момент происшествия, 16 членов экипажа (все являются гражданами Китая), находилось на затонувшем судне.

Спасательное бюро Восточно-Китайского моря развернуло на месте происшествия два спасательных судна. Ранним утром 14 декабря были спасены 10 членов экипажа и извлечено одно тело. Спасатели до сих пор ищут пропавших членов экипажа.