Горно-Алтайск, , 08:04 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие выходные зарегистрировано два новых летальных случая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 12 декабря стало известно о смерти 82-летнего жителя Горно-Алтайска.

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За минувшие сутки скончалась 59-летняя жительницы Шебалинского района. У обоих пациентов были диагностированы коронавирусная пневмония и другие формы тяжёлых сопутствующих заболеваний.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 128 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 122 — от COVID-19, шесть — от иных причин», — добавили в оперштабе.

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