Пермь, , 08:03 — REGNUM В Перми 13 декабря произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Пострадал один человек, сообщает телеканал «РифейПермь».

На ул. Старцева возле дома №71 водитель автобуса MAN не справился с управлением и врезался в автомобиль ВАЗ, после чего врезался в столб. Пострадала пассажирка легковой машины. Женщине потребовалась медпомощь.

По данным правоохранителей, салон автобуса на момент аварии был пустой. По факту ДТП проводится проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.