Оренбург, , 07:52 — REGNUM В Оренбурге пассажирам, прошедшим регистрацию на авиарейс в Москву, 13 декабря пришлось провести два с половиной часа в ожидании самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Задержка рейса произошла из-за позднего прибытия самолета из столицы в оренбургский аэропорт. Из Оренбурга воздушное судно вылетело в 14:50 поместному времени (12:50 мск) вместо 12:15. На рейс было зарегистрировано 85 пассажиров, в том числе семеро детей.

«Оренбургской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — отметили в надзорном ведомстве.

Согласно информации онлайн-табло, 13 декабря было отменено два авиарейса в Москву.