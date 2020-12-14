Иркутск, , 07:50 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1082 человек, причём 45 из них погибли за прошедшие выходные дни (12−13 декабря 2020 года). Также, судя по данным оперативного штаба на 14 декабря, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 36 202 человека (+823 за выходные).

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Госпитализированы 3832 пациента (+138 за выходные). Выздоровели 31 427 пациентов (+509 за выходные дни). Кроме того, по утверждению медиков, 163 пациента с коронавирусом скончались, но их смерть не была связана с COVID-19 (+3 за выходные дни).

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