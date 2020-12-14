Владивосток, , 08:03 — REGNUM В Приморье за минувшую неделю было зафиксированы четыре смертельных случая на предприятиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Федерации профсоюзов региона.

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Две смерти произошли в одной компании — ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства», но на разных судах.

Так, на судне ТР «Базилюк» был обнаружен без признаков жизни в своей каюте 58-летний помощник капитана. На судне БМРТ «Александр Беляков» был найден мёртвым матрос 2 класса. Ему был 41 год.

На борту БМРТ «Мыс Басаргина» АО ТУРНИФ в помещении рефрижераторной установки без признаков жизни нашли 47-летнего механика рефрижераторных установок.

Умер на рабочем месте 64-летний водитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Приморскому краю».

Тяжёлый несчастный случай произошел в АО «Примавтодор», в филиале «Арсеньевский». Травму во время очистки местности от поваленных веток и деревьев получил 57-летний машинист экскаватора.

По всем фактам ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новокузнецке с горно — металлургического комбината взыскали 2 млн рублей за смерть слесаря — ремонтника. По 1 млн рублей компенсации морального вреда получил каждый из родителей погибшего в результате несчастного случая на производстве мужчины.