Нижнеудинск, Иркутская область, , 07:40 — REGNUM Сотрудники МВД и Росгвардии задержали в Иркутской области четверых жителей города Нижнеудинска, подозреваемых в организации производства и продажи фальсифицированного алкоголя. Как пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк, склады, где хранились крупные партии готового к продаже фальсификата, и торговые точки обнаружены в Нижнеудинске, Тулуне и Саянске.

Изъято порядка пяти тыс. литров водки, более 1,5 тыс. литров коньяка, несколько сотен литров этилового спирта, ароматизаторы, вкусовые добавки, стеклотара и другие вещдоки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Ленинский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор по нашумевшему уголовному делу о массовом алкогольном отравлении концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом. Все участники группы получили наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет в колонии общего режима.

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