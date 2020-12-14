Александровский район, , 07:12 — REGNUM В Александровском районе Оренбургской области в больницу с огнестрельным ранением доставлен охотник. Проводится проверка по факту получения травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 14 декабря в пресс-службе УМВД по региону.

По предварительным данным, мужчина, будучи на охоте, сам себе прострели ногу. При разряжении ружья ТОЗ-34 охотник нарушил меры безопасности при обращении с огнестрельным оружием, в результате чего произошёл непроизвольный выстрел.

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