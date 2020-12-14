Джидда, Саудовская Аравия, , 07:09 — REGNUM Мощный взрыв прогремел на борту судна недалеко от портового города Джидда в Саудовской Аравии. Об этом 14 декабря сообщает портал Dryad Global, специализацией которого являются вопросы морской безопасности.

Организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) также подтвердила информацию о взрыве. Информация о том, на борту какого именно судна произошло ЧП, пока не установлена. Начато расследование причин и обстоятельств произошедшего.

По данным Dryad Global, взрыв мог произойти либо на борту судна под флагом Доминиканской Республики, либо на борту наливного танкера под флагом Саудовской Аравии.

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