Денвер, США, , 06:50 — REGNUM Семью из трёх человек сняли с рейса в США из-за двухлетнего ребёнка, отказавшегося надевать маску. Об этом 14 декабря сообщает The Sun.

Семья с двухлетним ребёнком собиралась совершить перелёт в город Нью-Арк из Денвера самолётом авиакомпании United Airlines. После посадки в самолёт супруги попытались надеть на ребёнка защитную маску, но девочка сопротивлялась и у родителей ничего не вышло. Перед взлётом к семье подошла стюардесса и настойчиво попросила покинуть самолёт. Мужчина попытался объяснить ситуацию сотруднице, но она была непреклонна.

Мать девочки уточнила, что авиакомпания не вернула им багаж, в котором находилось детское кресло, и внесла семью в чёрный список. В свою очередь, представители авиакомпании пояснили, что ношение маски на борту самолёта является обязательным для всех пассажиров, в том числе для детей старше двух лет. Также в United Airlines заверили, что супругам был возвращён багаж и деньги за билеты, а в настоящее время начато расследование инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о снятии с рейса в Хабаровске пассажира в нетрезвом состоянии, курившего в салоне самолёта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровске сняли с рейса курившего в самолёте нетрезвого пассажира