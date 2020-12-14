Хабаровск, , 06:28 — REGNUM С авиарейса «Хабаровск — Магадан» 14 декабря до вылета самолёта сняли пассажира в нетрезвом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

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Сотрудники транспортной полиции обнаружили курившего в туалете самолёта 45-летнего жителя одной из стран ближнего зарубежья. Пассажир был сильно пьян — его сняли с борта и доставили в дежурную часть.

«Медосвидетельствование показало, что в выдыхаемом задержанным нарушителем воздухе содержатся пары этилового спирта в количестве 1,07 промилле», — пояснили транспортники.

Любителю покурить в самолёте теперь грозит арест до 15 суток.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска.