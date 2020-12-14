Нью-Йорк, США, , 03:16 — REGNUM Неизвестный, открывший стрельбу возле кафедрального собора Иоанна Богослова, был ликвидирован полицией в Нью-Йорке. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба городского управления полиции.

ЧП произошло около 16:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск), возле собора на пересечении 112-й улицы и Амстердам-авеню Манхэттена. Во время выступления рождественского хора, которое происходило на ступенях собора, неизвестный мужчин открыл стрельбу по людям. Стрелявший залез на строительные леса внутри соборы и открыл беспорядочную стрельбу в присутствии около 400 человек.

Оперативно прибывшая на место происшествия полиция открыла ответный огонь и ликвидировала злоумышленника. Ни полицейские ни находившиеся возле собора люди не пострадали. На месте инцидента сотрудники полиции обнаружили несколько единиц оружия и банку с горючей смесью. Личность злоумышленника устанавливается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, открывшем стрельбу по людям во время выступления рождественского хора возле собора в Нью-Йорке.

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