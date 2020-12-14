Богота, , 02:50 — REGNUM Как минимум три человека погибли в результате нападения неизвестных злоумышленников на деревню в Колумбии. об этом 14 декабря сообщает радиостанция La FM.

Нападение произошло в муниципалитете Каукасия в северо-западном департаменте Антьокия в ночь на 14 декабря. По словам очевидцев, группа мужчин в камуфляжной форме прибыла в в деревню по реке на лодке и открыла беспорядочную стрельбу по жителям.

В результате нападения на месте погибли три человека, ещё двое женщин и трое мужчин были госпитализированы. Личность двоих погибших устанавливается, предполагается, что они не были жителями деревни. На месте происшествия находятся военные и сотрудники полиции. Министр обороны Колумбии Карлос Холмс Трухильо объявил о награде за поимку злоумышленников. Трухильо отметил, что в данном регионе идёт противостояние между двумя крупными группировками наркоторговцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о крупной операции против наркокартелей, в результате которой было изъято около 90 тонн кокаина.

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