Сургут, Югра, , 01:58 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) произошло похищение двух женщин. Одну из них изнасиловали. Похищенные спаслись, выпрыгнув из автомобиля на ходу. Подробности преступления одна из жертв сообщила «СургутИнформ — ТВ».

По версии СУ СКР по ХМАО, вечером 4 октября 2020 года 25-летняя жительница Сургута договорилась в социальных сетях о свидании с молодым человеком. На подходе к месту встречи она была похищена несколькими мужчинами.

«Силой затащили её в автомобиль, удерживая в котором несколько часов возили в окрестностях города, принуждая к действиям сексуального характера. Спустя некоторое время, воспользовавшись телефоном похищенной, один из злоумышленников обманным путём, от имени девушки, пригласил её 32-летнюю подругу встретиться. Когда та подошла к назначенному месту, её также с силой затащили в автомобиль и увезли за пределы города Сургута», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По версии 32-летней потерпевшей, её подругу опоили наркотиками и два часа несколько мужчин насиловали в лесу.

«На самом деле всё-таки четвертый дал показания, что ей действительно подсыпали наркотики. Они увезли ее в лес, раздели. Их там было четверо», — сообщила журналистам потерпевшая.

Спасись сургутянкам удалось, лишь выпрыгнув из автомобиля на ходу. В результате падения на большой скорости одна из потерпевших получила травмы головы, вторая — перелом ноги.

Пресс-служба следствия сообщает о трёх задержанных по подозрению в совершении данного преступления: 30-летнем жителе Сургута, а также 30-ти и 26-летнем жителях Белого Яра. На данный момент по факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору»).