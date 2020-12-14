Нью-Йорк, США, , 01:17 — REGNUM Стрельбу во время рождественского выступления хора открыл неизвестный злоумышленник возле кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке. Об этом 14 декабря сообщает издание New York Post.

ЧП произошло в Гарлеме во время выступления хора, которое происходило на ступенях собора, в связи с тем, что он был закрыт из-за эпидемии коронавируса. По предварительным данным, полиция прибыла на место происшествия после первых выстрелов и открыла ответный огонь по злоумышленнику.

В результате инцидента пострадал сам нападавший, он был доставлен в больницу. Его состояние оценивается медиками как критическое. Сотрудники полиции не пострадали, информация о других пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о полицейском, который погиб в результате перестрелки со злоумышленниками в американском городе Хьюстоне.

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