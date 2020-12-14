Мурино, Ленинградская область, , 00:22 — REGNUM Тело 37-летнего Андрея Ч., который участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне ополчения, было найдено в одном из домов в городе Мурино Ленинградской области после сообщения соседей о ночном погроме в квартире, где проживал мужчина. Органы СКР по Ленобласти возбудили и расследуют уголовное дело об убийстве.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», в ночь на 13 декабря жильцы дома №19 по Воронцовскому бульвару в Мурино пожаловались в полицию на то, что некий мужчина разбил балконное стекло и шумно себя ведет в квартире на 14 этаже. Прибывшие полицейские нашли в квартире тело со следами насильственной смерти.

«Квартира была разгромлена, хозяин лежал не полу на спине, ноги погибшего были заброшены на диван. На голове мужчина имеется рассечение», — отмечает источник.

Андрей Ч., 1983 года рождения, был уроженцем города Бийска Алтайского края. В 2014—2015 годах он в качестве добровольца находился в рядах народного ополчения ДНР, которое противостояло украинским карательным подразделениям, пытавшимся подавить сопротивление Донбасса госперевороту в Киеве.

Андрей Ч. не скрывал своего участия в донбасских событиях, выкладывал свои фото в форме, с различным боевым оружием в руках и рядом с другими ополченцами на своих страницах в соцсетях.

Фамилия и личные данные мужчины, а также его родственников и друзей, имеются на запрещенном в России экстремистском сайте «Миротворец», который ведут украинские радикалы в качестве списка «врагов Украины». Там утверждается, что Андрей Ч. служил в «первой разведроте армии ДНР».

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