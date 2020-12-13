Минск, , 20:42 — REGNUM Более 200 участников несанкционированных акций протеста были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Белоруссии. Информация опубликована 13 декабря на сайте правозащитного центра «Весна».

На данный момент в списке правозащитной организации числятся 218 фамилий задержанных. Большинство участников протестных акций были задержаны в городе Минске. Также сообщается о задержаниях в Бресте, Боровляны, Смолевичи.

Ранее сообщалось о задержании в Белоруссии более 170 участников протеста.

Как передавало ИА REGNUM, 13 декабря в Минске и других городах страны прошли очередные акции протеста, организованные оппозиционными силами.

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