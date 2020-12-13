Тирана, , 23:46 — REGNUM В субботу, 12 декабря, полицейские сообщили, что в ходе прошедшего ночью с 11 на 12 декабря протеста в Тиране были задержаны свыше 100 человек, большая часть протестующих была младше 20 лет.

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Представители издания албанской оппозиции Lapsi сообщили, что часть задержанных была отпущена после заведения в отношении их уголовных процедур, большая часть участников протестующих будет отслежена по записям видеокамер.

Вот уже пятый день в Албании продолжаются протесты, формальным предлогом для которых стало убийство 25-летнего Клодиана Руши на пороге собственного дома. Первые дни протестов охарактеризовались массовым вандализмом, однако полиция все более активно применяет силу в отношении толпы.

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