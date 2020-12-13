Минск, , 16:32 — REGNUM Дестяки человек, которые не согласны с итогами президентских выборов в Белоруссии, были задержаны в ходе протестных митингов в Минске и других городах страны. Об этом сообщается 13 декабря на сайте правозащитной организации «Весна».

По информации правозащитников, всего на территории страны сотрудники правоохранительных органов задержали 83 человека. Большинство задержаний производилось в Минске, остальные — в Бресте, Смолевичах, Боровляны.

Как передавало ИА REGNUM, 13 декабря в Белоруссии проходят очередные акции протеста, организованные оппозиционными силами.

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