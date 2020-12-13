Харьков, Украина, , 16:00 — REGNUM На Украине произошел пожар на Змиевской ТЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Харьковской области.

Тушение пожара на ТЭС. Харьковская область Kh.dsns.gov.ua

ЧП произошло в ночь на воскресенье, 13 декабря, с. Слобожанское. По последним данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Поступило сообщение о пожаре… по адресу: … ул. Балаклейское шоссе, 2, Змиевская ТЭС ПАО «Центрэнерго», энергоблок № 9 корпус Б», — говорится в сообщении.

Сотрудники специальных служб, прибывшие на место ЧП, ликвидировали пожар.

В настоящее время выясняются причины возникновения пожара.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября в пресс-службе Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) сообщили, что в Одессе двое неизвестных подожгли помещение издания «Альтернатива».

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