Караганда, Казахстан, 13 декабря 2020, 14:42 — REGNUM Возле поселка Топар в Абайском районе Карагандинской области Казахстана 13 декабря в результате разрыва паровой трубы, произошедшего на государственной районной электрической станции (ГРЭС-2), принадлежащем ТОО «Каzakhmys Еnergy», погиб один человек, трое человек пострадали.
Об этом 13 декабря сообщает информационное агентство Казинформ со ссылкой на пресс-службы «Каzakhmys Еnergy» и областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
В результате ЧП погиб мужчина 1958 года рождения, с ожогами
В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошедшее не отразилось на теплоснабжении и электроснабжении города Абай и на текущий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы.