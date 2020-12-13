Караганда, Казахстан, , 14:42 — REGNUM Возле поселка Топар в Абайском районе Карагандинской области Казахстана 13 декабря в результате разрыва паровой трубы, произошедшего на государственной районной электрической станции (ГРЭС-2), принадлежащем ТОО «Каzakhmys Еnergy», погиб один человек, трое человек пострадали.

Об этом 13 декабря сообщает информационное агентство Казинформ со ссылкой на пресс-службы «Каzakhmys Еnergy» и областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

В результате ЧП погиб мужчина 1958 года рождения, с ожогами I—III степени госпитализированы трое пострадавших — женщина 1975 года рождения, и двое мужчин — 1971 и 1980 года рождения.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям сообщили, что произошедшее не отразилось на теплоснабжении и электроснабжении города Абай и на текущий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы.