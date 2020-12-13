Железногорск, Красноярский край, , 09:23 — REGNUM В Красноярском крае в ловушку мошенника — «биржевого брокера» попалась 48-летняя женщина, которая перевела «для торговли на бирже» около двух млн рублей. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено полицией после обращения жительницы ЗАТО г. Железногорск, доверившейся незнакомому мужчине, позвонившему ей по телефону от имени «брокерской компании». Мнимый биржевик убедил женщину внести на специально открытый счёт денежные средства, пообещав в дальнейшем получение дохода с операций на фондовой бирже. Женщине была обещана поддержка и консультирование при проведении всех операций, а также гарантирована надёжная защита и лёгкая возвратность внесённых денежных средств.

Через некоторое время после того, как 1,9 млн рублей собственных и заёмных средств были переведены женщиной мошеннику, она поняла, что ни в каких биржевых торгах она не участвует, а её личный кабинет заблокирован. Поиски «брокерской компании» в интернете также оказались безрезультатны — в списке лицензированных брокеров её не оказалось.

«Следователями СО МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальное наказание, согласно санкции статьи, — до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Волгограде был задержан телефонный мошенник, похитивший у жителей Дагестана более 500 тысяч рублей.

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