Луганск, , 09:22 — REGNUM Вооруженные силы Украины за минувшие сутки один раз нарушили перемирие в Луганской Народной Республике, сообщили 13 декабря в представительстве республики в СЦКК.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

ВСУ обстреляли населенный пункт Лозовое из гранатомета АГС-17. По населенному пункту было выпущено три гранаты, обстрел велся из населенного пункта Светлодарск.

На текущий момент информация о постращавших и разрушениях отсутствует.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Рады Виктор Медвудчук назвал действия украинской власти в Донбассе имитацией мирного процесса.