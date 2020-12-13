Токио, , 08:20 — REGNUM В Японии был выявлен ещё один очаг распространения птичьего гриппа — в префектуре Сига. Об этом 13 декабря сообщает агентство Kyodo.

Франциско Гойя. Мёртвые птицы. 1810-1812

Отмечается, что это уже десятая японская префектура, где на местных птицефабриках были выявленные инфицированные куры.

В связи со сложившейся ситуацией министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии 13 января провело экстренное совещание, в ходе которой обещало оказать администрации префектуры Сига помощь в борьбе со вспышкой птичьего гриппа.

Напомним, что в связи с выявлением инфекции в префектурах Кагава, Миядзаки, Хёго, Нара, Хиросима, Фукуока, Оита, Окаяма и Вакаяма в Японии уже было уничтожено более 2,5 млн кур.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 134 тыс. кур будут уничтожены из-за вспышки птичьего гриппа в западной японской префектуре Хиросима.

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